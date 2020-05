La colazione è servita da Pasticceria Pavesi FOTO

Sin dagli inizi di marzo, la Pasticceria Pavesi di Ponderano non ha mai smesso di “sfornare” le sue prelibatezze: torte, pane, croissant e pizzette. “Abbiamo consegnato e consegniamo tuttora in tutto il Biellese.

È sempre il momento giusto per mangiare qualcosa di dolce, sano e gustoso; soprattutto in queste giornate difficili, in cui siamo tutti a casa e la cucina è una delle poche soddisfazioni che ci sono ancora concesse” commenta Stefano, titolare della Pasticceria. Per gli amanti della buona colazione, propone ai clienti la consegna a casa di 20 qualità diverse di croissant, dalla Marmellata alla ciliegia, dall’albicocca alla Nutella, semplici o personalizzate.

Anche le torte per i festeggiamenti non si sono fermate: di compleanno, di anniversario, di laurea, o semplicemente… torte! La Pasticceria realizza qualunque tipo di torta su richiesta, per qualsiasi occasione, grande o piccola. Il dolce non è l’unica forza dell’azienda: ogni giorno vengono sfornate pizzette, focacce semplici, alle olive e ai pomodorini, pane e salatini di diversi gusti.

I prodotti da forno sono perfetti per gli spuntini durante la giornata o una merenda golosa per i più piccoli. “In un attimo la Pasticceria Pavesi viene da te!” Per ordinare basta telefonare al numero 015 2543554 oppure scrivere su WhatsApp al numero 380 7091584.

La Pasticceria Pavesi è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12,30. La consegna è gratuita per ordini da 30 euro in su, in tutto il Biellese.