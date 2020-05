Trial Play 2020, Filippo Locca vince il Campionato Italiano

Il Beta Team Locca Miglio non è rimasto fermo in questo complicato momento e ha continuato le sue attività anche grazie alla Federazione Motociclistica Italiana, la quale per sopperire all’emergenza Covid-19 (che di fatto non permette lo svolgimento dell’attività agonistica in Italia e nel resto del mondo) ha istituito il primo campionato italiano Trial Play.

Questa manifestazione sportiva consiste in prove d’equilibrio, forza e agilità, con la moto da trial a motore rigorosamente spento. La più semplice? Rimanere in surplace con le mani staccate dal manubrio e la ruota anteriore dritta per un minuto e trenta. Un’altra nella stessa posizione ma facendo passare sopra la testa una bottiglia e altre prove più complesse. Il tutto collegati in diretta su di una piattaforma in streaming dove spettatori e giudici possono verificare le penalità. 40 piloti che dalle loro abitazioni si sono collegati e confrontati in 5 appuntamenti divisi in 3 categorie: Mini, Open e Elite, con classifiche separate e una classifica assoluta.

Filippo dell’Mc Valsessera si è aggiudicato 3 appuntamenti risultando il vincitore della categoria Elite e anche dell’assoluta. L’altro portacolori del Team Locca Miglio, Gabriele Saleri, ha vinto la categoria Open finendo quarto nell’assoluta. I due piloti verranno premiati al primo evento del Campionato Italiano Trail che attualmente resta sospeso, in attesa di un ritorno alla normalità.