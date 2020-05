In attesa dell'apertura dello studio, i professionisti di Beauymed forniscono alcuni consigli utili per proteggere la nostra pelle. Perché è importante idratarla? Come curarla e proteggerla dai prodotti aggressivi che vengono utilizzati soprattutto in questo periodo?

Ecco il video completo con i consigli di Beautymed

Per info: https://www.domenicoparis.com/ - Lo studio del dottor Paris si trova a Biella Chiavazza, in via della Vittoria 31.