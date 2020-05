Mongrando, la minoranza tende la mano: “3 mozioni a sostegno di commercio e categorie colpite dal Covid-19”

“L'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19 ha come conseguenza purtroppo inevitabile una situazione di forte difficoltà economica per le attività commerciali e produttive e per molti lavoratori. Per sostenere le categorie colpite da questa crisi abbiamo depositato tre mozioni che speriamo la maggioranza possa accogliere”. A darne comunicazione i due consiglieri di minoranza di Mongrando Giulio Gazzola e Carlo Negro.

“Abbiamo richiesto una riduzione di tutti i tributi locali, quali Tosap, addizionale sui redditi, IMU per locali commerciali e strumentali e Tari, per tutte le attività del territorio alle quali sia stata imposta la chiusura dalle misure emergenziali – spiegano i due esponenti del gruppo Progetto Mongrando in una nota stampa - Parallelamente, abbiamo proposto che in favore di tutti i cittadini che abbiano subito una diminuzione di reddito, sia che la loro attività si trovi sul territorio del Comune di Mongrando, sia che venga esercitata in altro comune, e anche dei lavoratori dipendenti che si trovino in regime di cassa integrazione o che perderanno il posto di lavoro, sia sospesa la riscossione dei tributi locali fino al 31 dicembre 2020, permettendone poi il pagamento frazionato dall'1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021”.

Sulle dichiarazioni rese dall’assessore Nasso sull’arrivo di agevolazioni e sgravi fiscali per le aziende e piccole imprese presenti in paese, entrambi dichiarano: “Abbiamo appreso della dichiarazione dell'assessore che annunciava che le attività del territorio non avrebbero pagato la Tari per tutto il 2020: di questo siamo ovviamente soddisfatti, ma riteniamo che le riduzioni vadano estese ad altre categorie di contribuenti. È anche importante che per raggiungere questo obiettivo non venga aumentata la pressione fiscale sulle altre categorie di contribuenti, ma che sia il Comune, aumentando i relativi capitoli di bilancio ad adempiere nei termini agli adempimenti nei confronti di partecipate e dello Stato: situazioni di straordinaria gravità, come quella che stiamo vivendo, richiedono sforzi straordinari da parte del Comune per alleviare le difficoltà dei cittadini”.

“Inoltre, abbiamo richiesto che venga attivato il meccanismo di deroga previsto dal decreto Cura Italia per utilizzare l'avanzo libero del Comune al fine di erogare contributi alle attività che ne facciano richiesta per dotare il proprio personale di dispositivi di protezione individuale, per l'installazione di barriere in plexiglas e per la sanificazione dei propri locali – sottolineano Gazzola e Negro - Auspichiamo che l'amministrazione voglia accogliere le nostre richieste, sulle quali siamo disposti a confrontarci senza preconcetti, nell'ottica di mettere in campo tutte le misure più efficaci a sostenere le attività commerciali, produttive e professionali del territorio, le famiglie e tutti i cittadini di Mongrando colpiti dalla crisi. Con la speranza di poterci risollevare il più presto possibile”.