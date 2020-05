I libri contro il coronavirus, la ricetta di Veronica: “Ci fanno compagnia e aiutano. Abbandoniamoci alle parole”

“Esistono quei momenti, nelle nostre vite, in cui sentiamo di avere tutte le possibilità del mondo, forse soprattutto a causa dell’incertezza che ci circonda. È così che mi sentivo in un particolare periodo della mia vita. Un periodo, per me, molto simile a quello che stiamo vivendo oggi, a causa della pandemia legata al Covid-19. E ritrovo negli altri lo stesso atteggiamento propositivo che avevo io all’ora”. Veronica Rosazza Prin non si lascia travolgere dalla malinconia e guarda con speranza propositiva al domani che verrà. Grazie soprattutto alla passione per i libri e la letteratura che non l’ha mai abbandonata.

Nemmeno nei momenti di maggior sconforto. “La quarantena ha tirato fuori il meglio di noi – spiega la 26enne, originaria della Valle Cervo - Mi sembra di intravedere una rivincita della letteratura: persone di tutte le età stanno riscoprendo la passione per le pagine, siano essere cartacee o virtuali. Oggi più che mai, i libri ci fanno compagnia. Mi auguro solo che questo ritrovato atteggiamento di apertura e scoperta verso i grandi classici e i nuovi successi contemporanei non sia destinato a svanire con il ritorno alla normalità pre Covid. Sarebbe uno spreco incredibile di mondi e universi, personaggi e avventure”.

L’amore per la lettura ha origini lontane e ben radicate in un luogo ben preciso: Montesinaro, la caratteristica frazione dei Piedicavallo. “Il mio cuore ha trovato casa in questo posto – confida la giovane biellese – Qui, è nato il mio interesse per le opere letterarie, alimentato soprattutto da un certo professore, che mi ha formato nel triennio del Liceo Scientifico del Quintino Sella di Biella”. Una passione rafforzatasi negli anni dell’università, che le ha permesso di percorrere strade ancora inesplorate. “Durante questo percorso ho avuto modo di conoscere una professoressa che ha aperto le porte della mia mente facendomi conoscere grandi autori della storia del pensiero politico, e non solo. Da allora, ho iniziato a lavorare ad un romanzo e, proprio in queste settimane, ho avuto notizia che verrà presto pubblicato grazie a Santelli Editore”.

Una notizia fantastica che ha avuto il merito di rivitalizzare un tempo messo in stand by da diverso tempo, a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. “Si tratta di un romanzo fuori genere – racconta Veronica - Se proprio dovessi trovargli una sua collocazione letteraria, lo inserirei nel fantasy mitologico, seppur con qualche remora. Non posso ancora svelarne il titolo, ma posso fare qualche piccola anticipazione. Riuscite a immaginare le origini dell’universo? Sì, conosciamo il mitico Grande Bang, ma prima? Ecco, è questo che mi chiedevo nel lontano 2015. Ho deciso di affidarmi a quella che potremmo definire ‘mitologia’ ebraica e cristiana per descrivere i motivi che portarono alla creazione dell’universo, così come oggi lo conosciamo”.

Una ricerca minuziosa che l’ha portata a scrivere un’opera che ben presto troverà spazio sugli scaffali delle librerie. Con un occhio rivolto a ciò che è stato in quest’ultimo periodo. “Magari, tra i tanti insegnamenti che questi mesi ci lasceranno, troveremo anche la nostra capacità di abbandonarci alle parole di quelle migliaia e migliaia di narratori che hanno condiviso e condividono la Terra che calpestiamo. I libri e la lettura mi hanno aiutato e continueranno a farlo negli anni a venire”.