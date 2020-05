Gesto di inciviltà a Bielmonte fa infuriare il web: “La montagna è di tutti e va rispettata”

“La montagna è di tutti e va rispettata”. Queste le parole apparse questa mattina nella pagina Facebook di Bielmonte, che denunciava l’abbandono in strada di una mascherina in Località Marchetta. Un gesto di inciviltà davvero grave, specialmente in tempi di coronavirus, che ha fatto infuriare il popolo del web.

“Le nostre montagne durante la quarantena erano pulitissime, gli animali del bosco venivano a farsi vedere sui piazzali e vicino alle case, ciò che colorava la montagna erano i fiori e non la spazzatura – si legge sul post - I cestini sono ovunque per favore usateli! E se non doveste trovarli nelle immediate vicinanze avrete sicuramente un sacchetto nello zaino dove riporre i vostri rifiuti”.