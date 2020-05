Fase 2, sindaco Vazzoler scrive ai cittadini di Vigliano: “Da martedì riapre il mercato”

A partire da martedì 12 maggio sarà nuovamente aperto il mercato per i generi alimentari. A darne comunicazione il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler nel breve messaggio rivolto ai cittadini, in occasione dell’inizio della Fase 2. Nel suo intervento scritto, il primo cittadino ha posto l’attenzione sulla necessità di continuare a seguire scrupolosamente le precauzioni sul contenimento del contagio, come il distanziamento, l’uso delle mascherine e gli spostamenti limitati alle reali necessità.

“Siamo entrati nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria, con la possibilità di allentare alcune restrizioni – spiega Vazzoler - L’amministrazione comunale ha provveduto ad aprire il cimitero e l’area sgambamento cani, senza dimenticare il mercato. L’andamento del contagio nella nostra Regione, tuttavia, impone di mantenere grande attenzione al distanziamento sociale e all’utilizzo delle mascherine. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo liberi di muoverci come vorremmo. Ringrazio per il senso civico dimostrato finora e faccio appello alla responsabilità di ciascuno affinché il contagio possa essere davvero contenuto”.