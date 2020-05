Coronavirus Fase 2, approfondimenti in diretta delle testate Morenews. Da Biella il vescovo Farinella

Alle 18,30 i lettori di newsbiella.it e valsesianotizie.it hanno l'occasione di ascoltare le parole del Vescovo di Biella, Monsignor Roberto Farinella. Si parlerà di ripartenza e di chi invece resta ancora al palo. Per chi vuole, si può tornare a messa. È stato firmato, a Palazzo Chigi, il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli e entrerà in vigore da lunedì 18 maggio. Dunque la prima domenica con le messe aperte sarà il 24 maggio.

Torna l'abituale appuntamento di approfondimento sull'emergenza Coronavirus per il gruppo editoriale Morenews che, coprendo gran parte del territorio italiano ha quotidianamente il polso della situazione che l'Italia sta attraversando in un momento storico quasi indefinibile. Per cercare di fare chiarezza sull'emergenza Coronavirus tutti i nostri giornali oggi saranno in diretta con Linea Italia Piemonte e Patrizia Corgnati coinvolgendo le zone della Liguria, Piemonte e Lombardia con collegamenti in webcam.