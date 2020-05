Cavaglià, distribuzione dei fagioli del Carnevale Benefico. Ecco come ottenerli

Novità a Cavaglià. Nell'impossibilità di offrire a tutta la cittadinanza la tradizionale fagiolata, il Comitato del Carnevale Benefico di Cavaglià, in collaborazione con il Comune, ha deciso di distribuire solo alle famiglie che sono in possesso del buono fagioli 2020, un sacchetto di fagioli, naturalmente ancora da cuocere, e dei salamini. Ecco le modalità per riceverli: da lunedì 11 a venerdì 15 Maggio, inviare preferibilmente una e- mail con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono a pol.cavaglia@ptb.provincia.biella.it o contattare in alternativa (sempre negli stessi giorni) il numero 3533047933 dalle 18 alle 20.

“Non appena si avrà l’elenco degli interessati – si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Cavaglià - il Comitato provvederà alla preparazione dei sacchetti , che, successivamente, saranno distribuiti dai volontari comunali e dalla Protezione civile”.