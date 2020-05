Candelo, sindaco Gelone consegna 100 mascherine alla Casa di Riposo

Nei giorni scorsi, il sindaco di Candelo Paolo Gelone ha consegnato un centinaio di mascherine alla Casa di Riposo locale. “Una struttura – spiega il primo cittadino sui suoi canali social - che ha saputo affrontare con attenzione e professionalità un periodo di emergenza capace di mettere in dura crisi moltissime altre residenze per anziani: a Candelo, invece, una gestione accorta e prudente ha messo fin da subito al primo posto la tutela della salute con risultati eccellenti. In una lettera ho ringraziato il Punto Service per la professionalità dimostrata e l'omaggio che ho consegnato, a favore di anziani e operatori, è un piccolo riconoscimento a questo impegno e alla collaborazione e sinergia con l'amministrazione”.