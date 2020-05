Borghi da abitare e per il turismo post-covid, Uncem: "Rilanciamo impegno di tutto il sistema montano e di enti locali"

"I borghi del Piemonte si preparano ai flussi turistici estivi, ma non solo. Il The Telegraph, il quotidiano inglese seguito su Facebook da 4,5 milioni di fan, racconta i borghi italiani, la loro sfida al coronavirus, li presenta come destinazione turistica. Il Piemonte ha investito oltre 70 milioni di euro nella rivitalizzazione dei borghi alpini e appenninici, negli ultimi anni. Uncem ha coordinato l'impegno dei Comuni con la Regione, grazie ai fondi del PSR e a tanti investimenti di privati che ancora verranno. Secondo i dati Uncem, nei borghi raccontati sul sito borghialpini.it il valore immobiliare è in crescita". Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem.

"Nei paesi che fanno parte delle reti Borghi più belli d'Italia, Bandiere Arancioni e Borghi Autentici, le case valgono il 15% in più rispetto a dieci anni fa. I progetti di recupero di singoli immobili oggi ridotti a ruderi sono in aumento del 22% nelle valli alpine monitorate - prosegue - È positivo che i borghi italiani e piemontesi siano al centro di proposte che vanno oltre le Alpi, solcano l'Europa. Ma dobbiamo lavorare per renderli destinazione non solo turistica - i flussi sono preziosi e vanno alimentati con una grande offerta, di territorio - bensì luogo da vivere e abitare, dove fare impresa e crescere. Uncem ci crede, insieme ad esempio all'Istituto di Architettura Montana, alla rete Riabitare l'Italia, a Fondazione Symbola, a Riabitare le Alpi. Borghi, da visitare e da abitare. Ecco l'impegno verso la stagione estiva".