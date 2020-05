Basket femminile, BFB U13 partecipa a torneo nazionale. Ma si gioca online

In questo periodo di sospensione delle attività nelle palestre, non si esauriscono le iniziative del Basket Femminile Biellese. Se poche settimane fa ci hanno stupito con il gioco da tavolo che vedeva protagoniste le ragazze dell'Under 16 e dell'Under 13, gioco scaricabile gratuitamente per tutti dal sito della società, è notizia di questi giorni la partecipazione dell'Under 13 ad un torneo nazionale.Di organizzazione piemontese, il Digital Minibasket Tournement, coinvolge squadre su tutto il territorio nazionale fino alla categoria Under 13. Ed è proprio in quest'ultima che la Bfb ha presentato la sua selezione.

"Il torneo si svolgerà sulla piattaforma Zoom" spiegano dalla dirigenza "e la prima partita si disputerà questa settimana. Nel corso del girone, verranno effettuate due "trasferte" in Toscana, Massa e San Miniato. Le altre squadre sono piemontesi. Si dovranno fare giochi di abilità, ballhanding e attività inerenti al basket. Verrà assegnato un punteggio ad ogni squadra al termine della partita e verrà stilata una classifica finale. Nella categoria Under 13, però la compagine biellese, è l'unica femminile iscritta. Forza Biella, come sempre. Con l'auspicio di calcare di nuovo i veri parquet". Esordio giovedì 14 contro Chieri.