A Salussola firmato il voto solenne contro il coronavirus FOTO

Il 6 maggio scorso si è svolta la cerimonia del voto solenne al Beato Pietro Levita presso la chiesa parrocchiale di Salussola. A firmare il sacro documento il sindaco Carlo Cabrio e il parroco Lodovico De Bernardi. "Affinché Dio liberi il paese di Salussola dal coronavirus e siano custodite le nostre famiglie da ogni pericolo e da ogni male presente e futuro – spiegano nel documento - Ci impegneremo rispettivamente a fare delle iniziative a favore della memoria del Santo e dei più bisognosi della comunità".

Il Comune di Salussola realizzerà un segno votivo in memoria del Beato come simbolo di riconoscimento per la protezione contro il coronavirus. La Parrocchia, invece, un segno di carità. Saputa la notizia, il vescovo di Biella Roberto Farinella è giunto in paese nella giornata del 7 maggio per celebrare messa nella cappella dedicata al Beato e controfirmare il voto solenne benedicendo così la lodevole iniziativa.