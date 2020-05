Piante cadute sulla Settimo Vittone, senso unico alternato durante gli interventi. Viabilità ripristinata

La viabilità sulla Settimo Vittone è stata totalmente ripristinata. Il traffico sulla strada, infatti, era stato momentaneamente regolato dal senso unico alternato per permettere ai Vigili del Fuoco di intervenire per la rimozione delle piante cadute sulla sede stradale. Inizialmente si era pensato ad una chiusura totale, ma i tecnici della Provincia hanno optato per il senso unico alternato, mantenuto soltanto per il tempo necessario a concludere le operazioni.

