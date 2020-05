Maltempo, nottata di interventi per i Vigili del Fuoco biellesi. Settimo Vittone chiusa

A causa del maltempo, sono stati diversi gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e dai distaccamenti volontari di Cossato e Ponzone. Intorno a mezzanotte, a Biella, gli uomini del 115 sono intervenuti per un guasto all'impianto delle acque reflue.

Dalle 4 del mattino in poi, gli interventi hanno riguardato maggiormente lo sgombero di piante dalla sede stradale. Essendo rigogliosi e pieni di foglie e fiori, infatti, diversi alberi hanno ceduto sotto il peso dell'acqua, soprattutto nei paesi delle Prealpi Biellesi, sopra Biella.

I Vigili del Fuoco sono poi intervenuti a Masserano, insieme ai Carabinieri, per una pianta che ha colpito un'auto. Della rimozione se ne sono occupati gli uomini del distaccamento volontario di Cossato. Gli stessi sono anche intervenuti in via per Tollegno sul ponte del Bardone a Biella, sempre per il crollo di una pianta. Durante le operazioni la strada è rimasta chiusa. E, a proposito di strade chiuse, i Vigili del Fuoco informano che momentaneamente la viabilità è sospesa sulla Settimo Vittone.

Infine, Pettinengo e Camandona ma potrebbero essere altri ad avere problemi, da questa notte introno alle 4, sono senza elettricità.