Maltempo, 15 interventi dei Vigili del Fuoco di Ponzone per alberi caduti in strada FOTO

Sono proseguiti anche mattinata gli interventi dei vigili del fuoco per la rimozione di piante cadute in mezzo alla strada. In totale sono state 15 le operazioni degli uomini del distaccamento volontario di Ponzone hanno effettuato da ieri notte ad oggi. Tra i territori interessati, Valdilana, Pray, Crocemosso e Pratrivero.