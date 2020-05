Cede l'asfalto, voragine in via Debais a Candelo

Una voragine si è aperta nella giornata di ieri a Candelo in via Debais. A creare il cedimento stradale potrebbe essere stato una perdita consistente dell'acquedotto. Oltre ai Carabinieri all'indirizzo sono giunti anche il sindaco Paolo Gelone e il personale del Cordar che ha in gestione l'intera rete idrica. La strada è stata così messa in sicurezza.