Biella, perde il controllo della Panda, va a sbattere contro un muretto e si ribalta

Da accertare le dinamiche dell'incidente successo questa mattina intorno alle 9,15 a Biella sulla strada per Vaglio Colma. Illeso il conducente, un uomo di circa 60 anni che a bordo della sua Fiat Panda, probabilmente è finito dentro la cunetta che ha deviato il mezzo contro il muretto di entrata di un'abitazione per poi ribaltarsi su un lato e rimanere in mezzo alla carreggiata.

Nell'urto è stata danneggiata anche una tubazione del gas. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona e la Polizia locale di Biella per i rilievi del caso. Danni visibili all'autovettura e alla costruzione in cemento dell'entrata della casa. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'oretta.