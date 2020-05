Il 9 maggio la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo

Si è celebrata sabato, nel nostro Paese, la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il 9 maggio è una data simbolica perché nel 1978, il 9 maggio, fu ritrovato il cadavere dell’onorevole Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse, uno dei momenti storici più drammatici per la nostra democrazia. È la giornata per ricordare e onorare tutti coloro che hanno perso la vita sotto i colpi dei terroristi.

Anche la Polizia di Stato si unisce al ricordo con un pensiero particolare a tutti i poliziotti che pagarono con la vita; come ha ricordato il capo della Polizia Franco Gabrielli, in un recente intervento, “oggi noi possiamo godere della nostra vittoria perché qualcuno prima di noi ha saputo scegliere da che parte stare. Ricordare i nostri caduti non è solo un tributo al loro sacrificio, dobbiamo avere cura della memoria da tramandare alle nuove generazioni".A Biella una delle vittime del terrorismo era stato il vice questore aggiunto, Francesco Cusano.

Era poco prime delle 20 del 1º settembre 1976 quando Cusano stava effettuando un controllo, davanti ai giardini Zumaglini, insieme al suo collaboratore, l'appuntato Primo Anceschi, sugli occupanti di una Fiat 131. Notata un'irregolarità nella patente di guida del conduttore Cusano lo invitò a scendere dall'automobile e a recarsi nel vicino commissariato di Pubblica Sicurezza per accertamenti. A quel punto, uscito dal veicolo, il terrorista ha estratto un'arma e fece fuoco contro Cusano, colpendolo in pieno al petto. Anceschi, al contrario del suo superiore, ebbe il tempo per mettersi al riparo dietro a un'altra vettura e rispondere al fuoco senza tuttavia riuscire a impedire la fuga dei due criminali. Cusano morì sull'ambulanza che lo stava trasferendo d'urgenza all'ospedale.