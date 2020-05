Biella, parchi e giardini abbandonati a loro stessi, Pd: "Nessun taglio e potature ma si poteva intervenire"

"Sensazione di abbandono delle aree verdi cittadine". Riaprono i pachi e giardini ma le loro condizioni attuali non sono accettabili per i consiglieri comunale di Biella del Pd che fino ad oggi hanno scelto la line della collaborazione in un momento così delicato quale l'emergenza Covid 19. Iniziata la Fase 2, ora il gruppo di minoranza interroga sindaco e assessore competente sui motivi per cui le operazioni di taglio erba e potatura piante non siano avvenute nei tempi consentiti. "L’attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine è oggetto di appalto annuale -affermano i consiglieri comunale del Pd- e in data 4 marzo è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento, tramite procedura di gara, del servizio di cura del verde urbano con termine di presentazione della manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate fissato per il giorno 17 marzo".

Dal Pd si precisa anche che "l’inattesa pandemia di Covid-19 ha bloccato il normale svolgersi di procedure ed attività amministrative oltre ad avere impedito la fruizione delle aree verdi, dei parchi urbani e delle aree gioco, che le disposizioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020 consentivano le 'Attività di pulizia e disinfestazione' nonchè di 'Cura e manutenzione del paesaggio' di parchi e giardini pubblici e che le disposizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 autorizzavano lo svolgersi di attività motoria e sportiva all’aperto, a partire dalla data del 4 maggio".

A fronte di queste premesse il gruppo consiliare interroga il Sindaco e l’Assessore competente al fine di conoscere "i motivi per cui le operazioni di taglio dell’erba e di potatura delle piante non siano avvenute nei tempi consentiti, accrescendo la sensazione di abbandono del decoro cittadino e determinando maggiori difficoltà nello svolgimento e durata del lavoro; i motivi che hanno portato alla non applicazione della Legge Regionale n. 18/94 in relazione al riconoscimento del ruolo svolto dalle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (un’attenzione verso la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini che la precedente Amministrazione aveva manifestato in particolare in questo settore)".