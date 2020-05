"In coda all'ecocentro, noi cittadini virtuosi rimandati a casa", un lettore scrive

Buongiorno Direttore,

avendo rifiuti ingombranti da conferire all'ecocentro di Biella mi sono informato in rete sugli orari del centro e ho visto che al sabato mattina era aperto dalle 8:30 alle 11:30. Ho caricato la mia auto perdendo più di mezz'ora e mi sono presentato all'ingresso alle ore 8:10. Alle ore 8:30 aprono i cancelli, passa il camion davanti a me, passo io e con sorpresa l'operatore non mi fa entrare avendo della plastica e dei materiali indifferenziati da smaltire.

Vengo a scoprire che accettano solo sfalci e si riaprirà il 18 di maggio. Il tutto è segnalato da un cartello miserrimo posto in basso e non visibile dall'auto. Premetto che è da tutta la settimana che telefono e nessuno ha mai risposto. Con grande rammarico indignazione giro l'auto e vado via, incrociando almeno 25 altre vetture cariche di rifiuti ingombranti ferme in coda fino alla via per Candelo.

Ho innescato un passaparola con gli astanti e spero che nessuno abbia atteso come minimo un'ora prima di sentirsi rifiutato all'ingresso. Ora capisco la negligenza di pessimi cittadini che abbandonano ai bordi delle strade i rifiuti. Ovviamente non condivido ma se succede ci sarà un motivo.