Pettinengo, lavori di pulizia nell’area della chiesa. Alpini, Aib e volontari al lavoro

Lavori in corso a Pettinengo. Alpini, Aib e singoli volontari hanno provveduto a tagliare e ripulire l’area della Piazza della Chiesa Santi Stefano e Giacomo e dell’ex scuola elementare. Non è mancato il supporto dell’amministrazione comunale. “Gente che parla poco e lavora in silenzio – confida il sindaco Gianfranco Bosso – Grazie ancora ragazzi e sentiti ringraziamenti dal sottoscritto e dal parroco don Gallu”.