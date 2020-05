Valdengo, sindaco Pella dona la Costituzione a 300 studenti per la Festa dell’Europa

In occasione della Festa dell’Europa, in programma come tutti gli anni nella giornata del 9 maggio, il primo cittadino di Valdengo Roberto Pella ha donato ai circa 300 studenti residenti in paese – dalla terza elementare fino alla quinta superiore – la Costituzione italiana, un taccuino e una lettera volta a commemorare un giorno molto importante per la storia europea. “È stata un’iniziativa che ha riscosso molto successo – confida Pella – Ho voluto consegnare ai nostri giovani questo testo importante che contiene le regole della nostra vita di cittadini italiani: la Costituzione. L’insieme di diritti e doveri che ogni individuo è tenuto a rispettare. Oggi è importante che i ragazzi, aiutati da genitori e insegnanti, conoscano la Costituzione per diventare cittadini consapevoli e costruirsi un futuro migliore”.

Nella lettera inviata agli studenti, il sindaco ha ricordato la figura di Giuseppe Pella, storico Presidente del Consiglio e più volte ministro della Repubblica (a cui sono intitolate le scuole elementari e medie), i primi passi dell’Unione Europea e la situazione attuale contrassegnata dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus. “In questi mesi di isolamento e distanziamento sociale, molto spesso si è fatto ricorso al paragone con lo scenario di guerra o con la ripresa che seguì il secondo dopoguerra in Italia – sottolinea Pella – Credo che ci sia un filo che ci lega tutti in questo tempo: la nostra cittadinanza italiana ed europea, la capacità di sentirci uniti e solidali. Vorrei che in questo 2020 la Festa dell’Europa fosse l’inizio di un percorso da tracciare insieme. Mi piacerebbe, insieme ai miei consiglieri e assessori, ricevere dai cittadini più giovani disegni, lettere, idee e proposte per la Valdengo che vorrei dopo questa emergenza. In seguito, saranno raccolti tutti in un libro di sogni e pensieri da realizzare insieme. A testimonianza del nostro impegno per il futuro”.