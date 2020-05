Mongrando, deposta corona in ricordo di Antonino Rinaldo. Sindaco: “Per non dimenticare vittime del terrorismo”

Mongrando ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi. Nella giornata di ieri, 9 maggio, il sindaco Antonio Filoni, insieme al suo vice Michele Teagno e all’assessore Luisa Nasso, ha deposto la corona d’alloro sotto la targa commemorativa di Antonino Rinaldo, caduto sotto i colpi dei terroristi il 15 maggio 1981. Davanti alla filiale della Banca Sella di Mongrando erano presenti anche la moglie Adriana e la figlia Mara. La cerimonia si è tenuta in forma privata nel rispetto delle norme vigenti volte a contenere l’epidemia da coronavirus. “Con la benedizione di don Stefano abbiamo ricordato tutte le vittime cadute negli anni di piombo – confida il primo cittadino - Per non dimenticare mai”.