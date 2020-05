Masserano, buone notizie dalla Casa di Riposo. Sindaco: “Tamponi Covid-19? Tutti negativi”

Buone notizie da Masserano: nessun caso positivo al Covid-19 nella Casa di Riposo “Infermeria San Carlo”, dove sono ospitati circa 50 anziani, tra cui anche una pluricentenaria. “La scorsa settimana sono stati sottoposti ad una quarantina di tamponi e il risultato è da encomio: tutti negativi – informa il sindaco Sergio Fantone - Ringraziamo il Cda nella persona del Presidente Carlo Bocchio Forzani e soprattutto la direttrice della struttura Sonia Messina senza dimenticare tutto il personale, nessuno escluso, che lavora all’interno della struttura. Ancora complimenti per aver isolato immediatamente gli anziani ospiti da contatti esterni e per il comportamento altamente professionale e l’alto senso di responsabilità tenuto per salvaguardare le persone ricoverate”.