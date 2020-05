La ripresa delle attività è vicina secondo Sport e Salute: "La data probabile è il 18 maggio"

Dovrebbe essere il 18 maggio la data chiave per la ripresa dello sport in Italia. A comunicarlo è stato Vito Cozzoli - intervenendo ai microfoni di Rai Radiodue nel programma “Quei bravi ragazzi” - presidente di Sport e Salute, l'azienda costola del ministero dell'Economia a supporto del Coni:"Siamo pronti a ripartire dal 18 maggio con circoli, palestre e società dilettantistiche. Non sarà certo lo sport che conosciamo, gli atleti forse saranno mascherati, si dovranno rispettare le distanze e si utilizzeranno i gel igienizzanti. Anche lo sport di base dovrebbe ripartire nella medesima data".