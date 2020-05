Coronavirus, salta a Mottalciata la commemorazione dell’eccidio del 17 maggio 1944

Salta la tradizionale commemorazione delle venti vittime dell’eccidio del 17 maggio 1944. A darne comunicazione il sindaco di Mottalciata Roberto Vanzi: “La situazione sanitaria, che ancora persiste nel nostro paese, non ci consente di organizzare come tutti gli anni questa cerimonia. Siamo profondamente dispiaciuti e desolati per questa situazione ma non è possibile fare altrimenti. Sarà una ferita che porteremo nel cuore negli anni a venire. Tuttavia, insieme al don Marco e al presidente dell’Anpi Cossato-Vallestrona saremo presenti per rendere omaggio ai caduti partigiani e dire una preghiera per loro e per tutti i caduti per la libertà”. 17 furono i partigiani della 2° Brigata Garibaldi catturati e assassinati; altri 3, invece, caddero in combattimento a Cascina Caprera.