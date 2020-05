Coronavirus, il dramma di una madre: “Sola con 2 bambini. Torno al lavoro ma dove li lascio?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio Direttore,

Sono una signora quarantenne, lavoratrice, impiegata presso un'azienda tessile locale e mamma, sola, di 2 bambini in età scolare. La pandemia ci ha costretti, tutti, ad un improvviso e drastico cambiamento di abitudini e di stile di vita, con le scuole chiuse, le aziende in cassa integrazione, il tempo stranamente dilatato. Adesso però siamo chiamati ad un ritorno alla normalità, sicuramente desiderato e necessario, ma per molti complicatissimo. Dal 4 maggio riaprono le aziende, si torna al lavoro.

Ma le scuole no, non riaprono. Per i bambini non è prevista nessuna fase 2, tranne forse la possibilità di tornare a passeggiare e frequentare i parchi pubblici. E i genitori come me, come faranno? Dove lasceranno i loro figli, durante le ore di lavoro? I nonni, ai quali si era fatto finora ricorso, sono ad alto rischio contagio, quindi da proteggere. Il congedo parentale dura 15 giorni. E poi? Che ne sarà dei figli per l'intera estate? Niente oratori, niente centri estivi.

Lo stato prevede un bonus baby sitter di 600 euro, una tantum ed in alternativa al congedo. Mi sono informata, ho messo annunci, ho sparso la voce tra i conoscenti... il costo orario di una baby sitter rende i 600 euro irrisori e quasi ridicoli. Parliamo di almeno 3 mesi scoperti, alla modica cifra di 10 euro ( minimo) all'ora. Senza contare che, al momento , non è così semplice trovare persone disponibili ad assumersi l'incarico di badare ai bambini altrui.

Dunque che si fa? Il lavoro da casa non è previsto per la mia posizione, l'azienda ha bisogno di me sul luogo di lavoro. Le scuole non riaprono. Io chiedo che sia consentito ai genitori nella mia situazione di poter portare con sé i figli in azienda. Siamo in una situazione di emergenza, le aziende hanno bisogno di riaprire ed i genitori hanno bisogno di poter badare ai loro figli. E di lavorare, ovviamente. Autorizziamo le aziende ad adibire un locale all'accoglienza dei figli dei dipendenti, in modo sicuro, rispettando le stesse regole che dovranno essere rispettate dai lavoratori.

Non vedo altre soluzioni....ad eccezione delle dimissioni, ma si tratterebbe di un'enorme sconfitta, per me, in quanto donna e madre, e anche per l'intera società, che non avrebbe saputo gestire un problema tanto ovvio quanto fondamentale, quale la tutela dei bambini, già duramente provati da quanto finora accaduto”.