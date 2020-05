Coronavirus, Barazzotto: “Pandemia si sconfigge sul territorio. Sostegno a cultura, sanità e cittadini”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Un famoso economista pubblicò anni fa un libro dal titolo “La convergenza inevitabile” in cui spiegava che lo sviluppo economico è legato alla capacità di gestire e governare la nostra reciproca dipendenza. Mai come in questo periodo a nostra memoria, abbiamo l’impressione di non essere solo tutti sulla stessa barca, ma anche di soffrire assieme dello stesso mal di mare. Abbiamo capito che la pandemia si sconfigge sul territorio e che sta lasciando una scia di vittime, destinate a crescere se non si attutisce lo shock sociale ed economico a cui siamo tutti sottoposti.

La convergenza di cui Biella ha bisogno, deve arrivare da tutti gli attori presenti sul territorio, a partire dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, la cui missione è quella di supportare azioni sociali e di sostegno alla cittadinanza, in coerenza con i principi del fondatore Giovanni Pietro Losana, che favorì la creazione degli asili e fu promotore delle Società di mutuo soccorso fra gli operai di Biella nella seconda metà del 1800. Da questi principi fondanti occorre ricalibrare[1] tutti gli sforzi: sostenere i finanziamenti alla sanità per tracciare meglio i contagi per consentire a chi sta perdendo il lavoro, e la speranza, di non soccombere al virus. Sostenere il bene prezioso dell’educazione con aiuti agli asili privati locali, che dopo anni di lavoro a servizio della comunità stanno piombando nel vortice della crisi, dimenticati tra i mille emendamenti di decreti farraginosi.

Sostenere la cultura con azioni di valorizzazione dell’esistente e non costruendo nuovi poli, come il previsto museo della moda perché questo andrebbe ancorato ad una rete che lo alimenti: operazione ora troppo dispendiosa. Semmai aiuti seriamente il Museo del Territorio snobbato e dimenticato. In questi anni l’assessorato alla cultura, per una carenza cronica di fondi, ha lasciato le sue competenze alla fondazione che, pur avendo natura privatistica, dispone di un patrimonio che si basa sul frutto del lavoro e dei risparmi dei nostri avi. Abbiamo bisogno che ora anche la fondazione riscopra la sua natura sociale e che metta in secondo piano le velleità di costruire nuovi musei, o di proporsi in progetti imprenditoriali sul turismo. Perché, come dice un proverbio africano, per arrivare primo, si deve correre da soli, ma per arrivare lontani, si deve camminare insieme”.