Andorno, riaprono parchi e cimiteri. Crovella: “Arrivate 1600 mascherine dalla Regione. A breve la distribuzione”

Novità nel territorio di Andorno Micca. Nel fine settimana sono stati riaperti i parchi pubblici del paese. A darne notizia il sindaco Davide Crovella: “Seppur con qualche giorno di ritardo, rispetto al 5 maggio, anche qui abbiamo riaperto la nostra area verde non prima di aver concluso i lavori di manutenzione del verde e apporre alcuni cartelli su ogni panchina. Avvisi che ricordano ai nostri concittadini che la fase critica non è finita e oltre alle mascherine bisogna mantenere le distanze. Le aree di gioco per i bambini, invece, sono per ora ancora interdette, come da decreto. Speriamo che presto si trovi il modo per poter permettere ai bimbi di tornare a giocare e socializzare in tutta sicurezza”.

Anche i cimiteri sono stati riaperti. “La situazione del verde era al limite, specialmente in quello del capoluogo – sottolinea il primo cittadino – Per questo siamo intervenuti drasticamente per ridare il giusto decoro e permettere le visite dopo così tanto tempo”. Sul tema mascherine, il sindaco informa che nella giornata di sabato “abbiamo ricevuto il primo lotto di 1600 mascherine lavabili e riutilizzabili dalla Regione Piemonte. A breve cominceremo la distribuzione nelle case e a tutti i nuclei familiari. È garantita una mascherina a componente. In attesa continuiamo la distribuzione a richiesta. Basta chiamare il numero 015.2478100 e digitare 0”.

Infine, capitolo buoni spesa. “Stiamo concludendo la distribuzione dei buoni alimentari – spiega Crovella - Siamo riusciti ad aiutare quasi 100 nuclei familiari che avevano diritto, distribuendo in due tornate i 17.200 euro ricevuti dal Ministero per l'emergenza alimentare. Ad oggi l'iniziativa è sospesa in attesa di nuovi finanziamenti”.