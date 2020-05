Eccellenze in Digitale, proseguono gli incontri online gratuiti per le imprese

Prosegue anche a maggio il progetto "Eccellenze in Digitale", promosso da Unioncamere incollaborazione con Google e realizzato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, insinergia con il PID - Punto Impresa Digitale camerale, per sostenere le imprese nel lorosviluppo delle competenze digitali.

Gli incontri informativi, trasformati in webinar a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, si terranno i prossimi 14 e 20 maggio con inizio alle 9,30. Nel primo appuntamento si parlerà di “Strumenti per lo smart working”, ovvero degli strumenti digitali utili alle impreseche hanno intrapreso (o hanno intenzione di intraprendere) per i loro dipendenti un percorso dilavoro agile. Il secondo webinar, il 20 maggio, verterà sulla “Lead generation”, cioè sulle tecniche di ottimizzazione del proprio sito web per raccogliere contatti qualificati dipotenziali clienti.

Entrambi gli appuntamenti, come di consueto, sono gratuiti. Durante il seminario verranno fornite informazioni riguardo agli incontri individuali con il Tutor Digitale del Punto Impresa Digitale (PID) della CCIAA di Biella e Vercelli.

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e di svolgimento dei webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Biella e Vercelli www.bv.camcom.gov.it (sezione Digitalizzazione - Progetto Eccellenze in Digitale - Eccellenze in Digitale Anno 2020) www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html.

Si ricorda, inoltre, che da quest'annoè possibile seguire tutte le novità formative e promozionali nella pagina Facebook ufficiale Servizi Digitali Camera di Commercio Biella e Vercelli al seguente link:https://www.facebook.com/CameraOpenDigital.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Digital Promoter del PID - Punto Impresa Digitale, Nicolò Mora, scrivendo all’indirizzo e-mail pid@bv.camcom.it .