Incidente a Salussola, centauro portato in ospedale

È stato portato al Pronto Soccorso il centauro rimasto coinvolto in un incidente autonomo nel pomeriggio di venerdì 8 maggio, a Salussola. Ignote le cause del sinistro. A rimanere ferito un uomo di 44 anni residente da fuori provincia. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista in ospedale.