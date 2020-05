Una tubatura dell’acqua è scoppiata questa mattina, 10 maggio, intorno alle 5.30, in via Debais a Candelo. Ignote al momento le cause che hanno portato allo scoppio tale da provocare una piccola buca nell’asfalto. Sul posto, oltre al sindaco Paolo Gelone, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area interessata. Ora sono al lavoro i tecnici del Cordar.

Seguiranno aggiornamenti.