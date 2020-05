Biellese in lutto per la morte di Sergio Burzio. Aveva 74 anni

Ha destato dolore la notizia della morte di Sergio Mario Burzio, all’età di 74 anni. Per tutti era semplicemente “Momo”, viveva a Cavaglià ed era noto ai biellesi anche per la passione per il biliardo sportivo. Lascia la moglie Marica e le due figlie, Solange e Kirsi, già portacolori de La Vetta Running e maratoneta di livello nazionale. I funerali avranno luogo domani, lunedì 11 maggio, nella chiesa parrocchiale di Cavaglià in forma strettamente privata, come da disposizioni nazionali.