10 maggio 2020, auguri a tutte le mamme

Mamma. Una parola semplice, quasi sempre la prima che un bimbo pronuncia quando inizia a riprodurre e a dar voce a dei suoni. Mamma. Una parola che racchiude al suo interno amore, gioia, forza, coraggio, sacrificio ma anche dolore, pianti, giorni difficili, incomprensioni. Dicono che l'amore che una madre prova per un figlio non sia paragonabile a nessun altro affetto; è quell'amore senza limiti, inaspettato e inspiegabile, che nasce mentre lei dà vita a una nuova creatura.

Oggi, 10 maggio, in tutto il mondo e anche nel Biellese si celebra la sua Festa. Fino al 2000, la ricorrenza veniva celebrata l'8 maggio, ma la data è poi stata cambiata e fissata per la seconda domenica di maggio.

Per l'occasione, Newsbiella ha voluto dedicare un pensiero a tutte le donne in dolce attesa, alle mamme che lo sono appena diventate, a coloro che invece lo sono da una vita, a quelle che soffrono perché non riescono a diventarlo, a quelle che non ci sono più. In un tempo in cui non è più così scontato passare dei momenti insieme ai nostri cari, la redazione dedica i suoi più sinceri auguri a queste donne speciali e, in particolare, a tutte le nostre lettrici mamme.