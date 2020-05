Nel piccolo Borgo Sella di Tavigliano c'è Franco con le sue opere. Gli amici lo omaggiano FOTOGALLERY

"Già alle prime ore del mattino ha inizio la sua creatività che il nostro artista mette per dare vita alle sue opere ricche di passione e dedizione. Ora che è in pensione Franco dedica il suo tempo alla cura di un bene prezioso regalatoci da Federico Rosazza: l'acqua sorgiva che alimenta l'intero borgo attraverso 3 fontane e i rispettivi abbeveratoi. Trascorre le sue giornate a plasmare un materiale nobile e antico, il rame ricco di proprietà benefiche oltre che di estrema bellezza. La presenza di Franco Sella Sorbet è sempre garantita e le porte del suo atelier aperte. All'interno molteplici opere che spaziano da quadri, animali stilizzati, oggetti decorativi e realizzazioni commissionate da chi conosce la sua bravura. Orgogliosi di questo paesano, amico ed artista, vogliamo omaggiarlo attraverso queste fotografie, per ricordare che anche in tempi difficili c'è chi sa regalare serenità e bellezza. Bravo Franco, continua così".