A Mongrando lavori di posa della fibra ottica

Lavori in corso da lunedì 11 maggio a Mongrando, dove apriranno due cantieri per il ripristino su scavi, eseguiti in maniera tradizionale e minitrincea, relativi alla posa della rete in fibra ottica.

In particolare gli interventi riguardano il percorso compreso tra il km 0+000 ed il km 2+230 della Strada Provinciale 405 per Donato, e quello dal km 0+000 al km 0+165 del Raccordo San Lorenzo (SP 406).

I lavori dureranno fino al 29 maggio nella fascia oraria 8-17 su entrambi i tratti di strada, con senso unico alternato regolato da movieri, oppure restringimento della carreggiata secondo le esigenze, e limite di velocità di 30 Km/h in prossimità dei cantieri.