Tris di conferme in casa Fanton Teens Cossato per coach Bertetti, Santarossa e Castagnetti

Tris di conferme in casa Fanton Teens Cossato: il confermatissimo coach Gianpiero Bertetti potrà ancora contare sul talento e l'esperienza di due pezzi da 90 come Walter Santarossa e Ulisse Castagnetti. Dopo una stagione dominata e una promozione in serie C Gold negata solo dal coronavirus, la società del presidente Luciano D'Agostino è già attiva sul mercato: i primi colloqui svolti tra coach Bertetti, il general manager Claudio Porta e il presidente hanno dato esito positivo. Spiega il gm Porta: "I ragazzi hanno dato la loro disponibilità a proseguire la propria carriera con la nostra squadra. Per ora c'è un accordo verbale con tutti e due e speriamo di strapparne altri la prossima settimana. Definiremo i dettagli quando sapremo la data della ripresa delle attività e soprattutto in quale categoria giocheremo".