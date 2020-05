Parco Burcina, la fase 2 porta affluenza. Il sindaco di Pollone: "Ci vanno buon senso ed educazione"

"Inizialmente ero preoccupato per quanto mi era stato riferito, ma la situazione mi è sembrata meno critica di quanto segnalato". È abbastanza positivo il bilancio del sindaco di Pollone Sandro Bonino, che nel pomeriggio di oggi ha effettuato un sopralluogo di circa 2 ore insieme ai volontari dell'Antincendi boschivi, che monitoravano l'ingresso. Certo, ho visto anche dei gruppi di cinque o sei persone sulle panchine, ma la percentuale di coloro che non hanno rispettato le disposizioni è bassa rispetto a quanto mi aspettavo. Avevamo immaginato che l'affluenza, soprattutto in questo periodo, sarebbe stata alta ma il parco è abbastanza grande da contenere tante persone, sempre nel rispetto delle norme in atto. Capisco che dopo due mesi di quarantena ci sia la voglia di uscire, stare all'aperto, fare una passeggiata; siamo i primi a usare il buon senso e la comprensione ma chiediamo lo stesso ai cittadini e visitatori del parco: ci vanno rispetto ed educazione".

Tra le regole per entrare nel parco si ricorda che l'accesso alle biciclette è vietato dalle 9 alle 18 fino al 31 maggio. "Domani mattina effettuerò un nuovo sopralluogo e nei prossimi giorni mi rivolgerò anche alla Protezione Civile e ai Carabinieri per fare dei pattugliamenti. Se la situazione si presenterà più critica di quanto verificato oggi, saremo costretti a chiudere il parco per un tempo indeterminato".

Per quanto riguarda l'uso della mascherina, il primo cittadino chiarisce: "Non è obbligatoria per l'ingresso al parco: si tratta di una misura precauzionale ma non vige l'obbligo di indossarla".