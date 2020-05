Maturità 2020, una studentessa biellese: "In questo modo rovinerebbe il momento unico e irripetibile"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Salve, ho 19 anni, sono una maturanda e frequento il liceo artistico di Biella. Da qualche settimana sto sostenendo la pagina Instagram @nomaturita2k20, che conta più di 16mila maturandi, provenienti da tutta Italia, e porta avanti una petizione da più di 35 mila firme.

Quest'ultima ha lo scopo di portare alla luce i problemi emersi dagli esami di quest'anno e chiede la loro sospensione, perchè troviamo inammissibile doverli svolgere data la situazione corrente. Molti studenti stanno vivendo un momento, nel vero senso della parola, drammatico; chi ha perso i propri cari, chi si è ammalato, chi non ha avuto modo di seguire le lezioni online o chi non riesce a studiare come si deve...tutti noi abbiamo dovuto affrontare, in un modo o nell'altro, non poche difficoltà.

Il nostro scopo è semplicemente quello di ottenere un diploma legalmente valido, basato sulla media dei voti degli ultimi tre anni scolastici. Per approfondire sui dettagli della nostra proposta, abbiamo già scritto una lettera che potete trovare pubblicata in moltissimi giornali e blog online. A questo punto noi chiediamo supporto e aiuto! Noi ragazzi siamo totalmente delusi dalle mosse di questo governo e soprattutto dal fatto che, chi di dovere ci dovrebbe rappresentare, non stia minimamente ascoltando noi ragazzi.

O meglio, viene ascoltata solamente una delle campane, quella PRO esame, capisco sia più comodo sostenere l'opinione meno spinosa però bisogna ascoltare tutte le parti, non solo una. Non si fa così. Vorrei sottolineare inoltre, che facendo l’esame in presenza, ci obbligherebbero ad esporci al virus, visto che si creerebbe una situazione di assembramento di più di 7 persone in una singola stanza. Questo non è paragonabile (come alcuni dicono) al rischio a cui ci esponiamo quando andiamo a fare la spesa al supermercato, che comunque è una cosa volontaria e che poi alcuni comuni hanno contrastato mettendo a disposizione la pubblica assistenza per portare la spesa a domicilio.

Ho sentito anche della possibilità di dividere l'esaminando dalla commissione, sistemandoli in due stanze diverse e collegandoli tramite chiamata. E allora mi sorge spontanea una domanda: Perché fare un esame così, che si potrebbe fare benissimo online? Prendendo quindi in considerazione un eventuale esame online... vi è l’impossibilità di alcuni studenti, che non posseggono computer o internet, di connettersi, e non è vero come il ministro Azzolina insiste ad affermare che è riuscita a raggiungere tutti e a risolvere i problemi. Molti non riescono, come già detto prima, a partecipare alla lezioni e quindi, è giusto nei loro confronti portarli ad affrontare un'esame per cui non saranno preparati e non per colpa loro ma per un sistema inefficiente?

Da quello che ha fatto capire nei giorni scorsi il ministro Lucia Azzolina: il colloquio orale “serio” che ha intenzione di far svolgere varrebbe 40 punti, ciò significa praticamente che noi maturandi ci sederemo all’esame già con 60 (avendo il massimo dei crediti). A questo punto mi chiedo a cosa serva fare la prova, impiegando soldi pubblici per prendere misure di sicurezza comunque poco affidabili... Un esame serio è fattibile se anche l’anno scolastico è stato serio. Da casa, ripeto, non tutti hanno la possibilità di frequentare lezioni online e di essere in grado di studiare le cose da soli senza la spiegazione di un docente. Concludo dicendo che sì, è vero l'esame di maturità è un passo fondamentale nella nostra vita (ormai l'avrò sentito dire infinite volte in questi giorni) ma farlo così e in questa situazione rovinerebbe questo momento unico e irripetibile.

Lo ricorderemo tutti come l'esame del Covid-19 e non come il giorno più bello della nostra vita in cui dimostriamo ai prof. che ci hanno seguiti e formati per 5 anni la nostra maturità e serietà. Ormai questo esame è solamente una pura formalità".