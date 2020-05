Lettera di Luigi Apicella: "Fase 2? Dimostriamo di essere cittadini responsabili"

La lettera di Luigi Apicella. "Amici ed amiche, lunedì è ufficialmente cominciata la “Fase 2” e come magari saprete, per noi ristoratori è nuovamente possibile effettuare il servizio d’asporto, Take Away, su prenotazione. Questa è sicuramente una buona soluzione che va ad affiancarsi al servizio di consegna a domicilio, ormai preferito da molte persone che sono ben liete di ricevere le pietanze direttamente nelle loro case. Abbiamo dunque deciso di continuare a puntare su questo servizio, anche in ottica di creare sempre meno disordini pubblici possibili. Per quanto riguarda l’asporto abbiamo invece deciso di allestire un bancone da cui poter servire la clientela sempre nel rispetto delle norme igieniche in vigore. Perché come spesso dico, questa non è la fine dell’incubo, ma solo l’inizio di una nuova parte del viaggio verso la vittoria. A tal proposito, infatti, grazie ad appuntamenti presi telefonicamente, gli orari di ritiro saranno scaglionati al minuto, in modo tale da non creare sovrapposizioni tra le persone. Nel caso in cui dovessero capitare dei ritardi, abbiamo comunque contrassegnato delle “X” in cui si potrà aspettare in totale sicurezza fino a quando non si sarà chiamati! Infine saremo sempre muniti di gel igienizzante e guanti per il pagamento ed è chiaramente obbligatorio per legge l’utilizzo della mascherina! Siamo ben consci che ci vuole un po’ di pazienza, soprattutto da parte dei clienti, infatti a loro va rivolto un forte ringraziamento. A questo ringraziamento vorrei aggiungere anche un senso di gratitudine immenso per la gentilezza e l’umanità dimostrata in questa prima fase dalla maggior parte delle persone che hanno deciso di sfruttare il servizio a domicilio messo a disposizione dalla Lucciola. Sono stati momenti che ci hanno scaldato il cuore e non li dimenticheremo mai.

Credo che la Fase 2 sia il giusto momento per dimostrare che siamo dei cittadini responsabili, mossi da un grande senso civico, perché chiaramente non si può restare a casa in eterno, quindi dobbiamo essere consci del fatto che tutto dipende da noi. Perché come dicevo prima, bisogna ricordare che questa storia non è affatto finita! Io nel mio piccolo cerco di invitare sempre alla cautela perché basta un attimo, un passo falso, e saremo costretti a tornare indietro di due mesi ed onestamente credo che nessuno voglia rivivere certi momenti. Quindi a parer mio meglio perdere un po’ di tempo e pazienza dietro ad una piccola accortezza (dall’uso della mascherina, al rispetto delle distanze di sicurezza), piuttosto che perdere tanto tempo e pazienza dietro ad un futuro di nuovo cupo. Lo dice un positivo per natura, uno che non vede l’ora di ripartire ed anzi costruire qualcosa di migliore rispetto al passato. Però la positività e l’intraprendenza talvolta si scontrano con la dura realtà e ti accorgi che non bastano. In molti mi stanno chiedendo, da ristoratore, che cosa penso si prospetterà per la nostra categoria ed io, nel mio caos mentale, credo di avere qualche idea più chiara rispetto a quante ce ne siano in chi ci governa, non per presunzione ma perchè la vivo sulla mia pelle ogni giorno. Eh sì perché l’incertezza totale in cui siamo riversati noi imprenditori è il vero nocciolo della questione. Innanzitutto non ci sono direttive chiare ed univoche, che ti facciano sentire sicuro e protetto per affrontare ciò che avverrà domani. Perché sì, tutti abbiamo tanta voglia di ripartire, si parla di inizio Giugno, ma in che modo? La Ristorazione ad esempio non è soltanto distribuire pasti ai propri tavoli, ma è anche momento di socializzazione, unione, aggregazione, sentimento. Come si può garantire l’assoluta sicurezza? Come si fa a mangiare indossando la mascherina? E cosa succede se si verifica un caso all’interno dell’attività? Al primo posto deve essere messa la salute della clientela e dei dipendenti, ma per ora non abbiamo un quadro chiaro che ce lo assicuri! A primo impatto sembra che io dica queste cose andando contro il mio interesse da Ristoratore che non vede l’ora di riaprire, ma è proprio il contrario. Bisogna ripartire, è indispensabile ripartire! Il punto è che bisogna farlo con delle giuste misure di sicurezza, e soprattutto sapendo di avere le spalle coperte da uno stato che non ha paura di farti sentire protetto! Noi imprenditori, influenzati da un orgoglio talvolta controproducente, non chiediamo denaro o liquidità allo stato. Non vogliamo nulla di fisico, materiale. Noi imprenditori chiediamo al nostro stato di farci sentire protetti dicendoci: “Tranquillo, tu stai chiuso il tempo necessario per arginare la pandemia, ai tuoi dipendenti ci pensiamo noi, alle tue spese fisse ci pensiamo noi. Poi quando si potrà riaprire, pian pianino ti riassesti sul ritmo di lavoro che avevi prima e se ad esempio una volta lavoravi 100, e da domani invece lavorerai 20, alle spese per gli altri 80, ci pensiamo noi”. Sono sicuro che in questo scenario, che purtroppo rimane utopico, qualsiasi imprenditore sarebbe disposto ad andare avanti per qualche mese senza chiedere e senza guadagnare un euro, mettendosi a disposizione per ogni tipo di rinuncia personale. Invece bisogna scontrarsi con l’ipotesi in cui se prima lavoravo 100, e quando riapro lavoro 20, i costi per gli altri 80, li devo continuare a pagare, ma come faccio? Devo essere costretto a licenziare i miei dipendenti che per me sono come pezzi di cuore? Li ho visti crescere, ho visto loro fare dei sacrifici, costruire delle famiglie, con che coraggio riuscirei ad andare a dormire sereno la notte?

Non è colpa di nessuno, questo è chiaro, ma la responsabilità sull’assorbimento dei danni, ricade inevitabilmente sul governo nazionale, regionale e comunale, ovvero a coloro che hanno deciso, tecnicamente per senso civico e non per carriera politica o per soldi, di mettersi in gioco per noi. Riconosco che è una situazione difficile anche per chi si trova a dover fare queste scelte, la coperta è corta e le fonti di denaro sono quelle che sono. Per questo non si può chiedere tutto il sacrificio allo stato, ma partendo da loro, ognuno di noi, con le proprie rinunce, deve essere parte attiva di questa ripartenza.

Bisognerebbe creare una sorta di congelamento, da un Punto A iniziale, ad un Punto B, come se si fosse compiuto un salto diretto dal 9 Marzo (Punto A) all’ipotetica data di ritorno completo alla normalità (Punto B), senza dunque trascinarsi danni irreparabili sulle spalle. Basta con i soliti tavoli, con le solite chiacchiere da bar, di tempo ormai ne è passato e poco ne è rimasto, quello che chiedono tutti i cittadini è della semplice chiarezza, delle semplici certezze. Ecco, chiarezza e certezze solo le parole chiave di questo discorso. Non vogliamo più illuderci, non vogliamo più sentire ipotesi su ipotesi, meno parole e più fatti.