Da Wash Dog il tuo cane è al primo posto

Da Wash Dog, centro di toelettatura cani di Biella, al primo posto c'è il benessere del tuo cane, come spiega lo staff: "Noi laviamo il cane con acqua arricchita di ozono ed ossigeno, che è praticamente un abbattitore di germi e batteri, raggiunge in profondità la cute del cane, prevenendo e curando dermatiti".

Al centro Wash Dog l'ambiente è rigorosamente asettico. "Abbiamo aperto due anni fa investendo su macchinari per avere un igiene continua. - racconta lo staff - Lavoriamo con abbattitori ad ozono portatili e, in mezzo al negozio, abbiamo installato un abbattittore di odori provocati dai residui di germi, batteri e virus, uno strumento che viene anche utilizzato per le navicelle spaziali della Nasa. In più abbiamo un sistema di ozonatura che utilizziamo due o tre volte al giorno a seconda di quanti cani abbiamo, e che accendiamo per mezzora alla chiusura, in modo da abbattere tutti i germi, batteri e virus, e ritrovare un ambiente perfetto il giorno dopo".

Da Wash Dog porti a tolettare il tuo cane oppure lo puoi lavare da solo. "Il nostro negozio funziona su appuntamento con la toelettatura classica con cui facciamo tutto quello che vuole il cliente. - continua lo staff - In più c'è il Self Sevice, con due box dove il clientre trova shampoo, balsamo, aspirazione e due tipi di asciugature. Il cliente compra, al costo di 10 euro, una tessera prepagata su cui carica la cifra che vuole: non c'è un minimo si spesa, né un limite di tempo per lavare il cane perchè questa tessera funziona a consumo".

Il Self Service normalmente funziona con servizio 24h. "Il 24 ore è nato dell'idea che, con la vita stressata di oggi, la gente non aveva mai il tempo di lavare il cane: quindi abbiamo offerto la possibilità di farlo quando il cliente aveva bisogno e trovava tempo. Abbiamo riaperto il Self Service da mercoledì 6 maggio, ed è attivo tutti i giorni con orario continuato dalle dalle 9 alle 18:30, mentre, per il 24h, stiamo aspettando disposizioni dal Comune, e, quando ripartiremo, lo faremo in presenza nostra, in modo di fare aspettare fuori la gente quando i due box sono occupati, ed evitare che entrino troppe persone".

Wash Dog, aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18:30, è a Biella in Corso Europa 20. Appuntamenti per lavaggio\toelettatura chiamando il 3755791403.

Per informazioni: pagina Facebook Wash Dog Biella ; sito internet www.washdog.store/biella-corso-europa/ ; mail biella@washdog.it .