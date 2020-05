Caldesi (Fratelli d'Italia Biella): "Governo, clima di incertezza e ritardi senza scuse"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Si sta per abbattere sul nostro Paese una crisi terrificante, di carattere sociale ed economico. Dopo l’emergenza sanitaria, per altro non ancora superata, dovremo fare i conti con una realtà drammatica: i due mesi di chiusura, per molte attività i paventati tre mesi, stanno mettendo o hanno già messo in ginocchio le aziende, le partite IVA. Un paese che vuole rialzarsi, un popolo fatto di tanti piccoli imprenditori capaci, volenterosi, che non domandano altro che di ricominciare a lavorare, si trova bloccato dall’inerzia e dall’incapacità di questo Governo che pare non avere capito che procrastinando il “via” lo condanna alla morte. Non solo, ma chi ci governa pensa che chi riaprirà possa attrezzarsi senza problemi in un batter d'occhio. Quante volte abbiamo sentito ripetere: "non abbiamo ancora le linee guida, non abbiamo ancora ricevuto dal Governo nessuna disposizione, non sappiamo quali dovranno essere i dispositivi di sicurezza?".

Ho fatto questa premessa per sottolineare il clima di incertezza e i ritardi senza scusante alcuna del Governo Conte, a maggioranza Pd-5 Stelle, e quindi per esprimere il mio sdegno nel leggere le circostanziate domande che vengono poste all’Amministrazione Comunale dai Consiglieri del PD circa la riapertura delle scuole. Non possono, francamente, costoro avere la sfrontatezza di domandare "se le scuole siano provviste dei prodotti più appropriati alla sanificazione o in alternativa che vengano utilizzate delle ditte con professionisti….” e via dicendo. Ma per favore…, compagni del PD, abbiate almeno il pudore di tacere!

Il Ministro all’Istruzione Azzolina, Ministro del vostro Governo, non ha ancora impartito una linea guida, una disposizione, neppure riguardo i centri estivi che dovrebbero iniziare adesso! E voi, con aria da primi della classe, dite a noi che siete preoccupati? Che manca un piano strategico? E ponete una serie di domande dettagliate? Anche noi siamo preoccupati, lo siamo tutti in Italia, siamo tanto preoccupati, perché stiamo vivendo un momento tragico ed essere governati da voi può trasformarlo in una catastrofe".