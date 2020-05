Biella, terza giornata di consegna porta a porta delle mascherine

Sono state consegnate le prime 9mila mascherine in arrivo dalla Regione Piemonte. Le vie della città di Biella raggiunte oggi, 9 maggio, sono strada del Masarone, via San Francesco d’Assisi, via Don Magri, via Carso, via Piave, corso Europa, corso Felice Trossi, via Cova, via Perotti, strada delle Viti, strada della Rovere, strada dei Campi, via Ferruccio Nazionale, via Torrione, strada al Lanificio. La distribuzione ripartirà da lunedì 11 maggio.