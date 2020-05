Allenarsi ai tempi del coronavirus, il fitness attraverso le emozioni VIDEO

Questa settimana vorrei portare l’attenzione sull’importanza del piacere nel movimento, nel vivere l’attività fisica non come un “dovere” o una costrizione, ma con una piacevole consapevolezza del nostro corpo, meravigliandoci della perfezione con cui è capace di gestire i movimenti. Come consiglio nel libro “In Forma Perfetta dopo i primi 40 anni” (Red Edizioni) il Fitness andrebbe vissuto attraverso le emozioni. Emozionarsi si dimostrerà la strada più indicata per avvicinarsi al movimento e garantire nel tempo continuità alla pratica dell’attività fisica rendendola così salutare. Per riuscire nel mio intento ho provato a trasmettere nelle pagine del libro le emozioni e la gioia che vivo personalmente nell’esercizio fisico e sono certo che, se anche voi realizzerete questa condizione, sudare in una maglietta si trasformerà un momento di gioia. La proposta della settimana torna per questo motivo all’allenamento in coppia, proprio perché è un passo molto efficace per dare una collocazione diversa all’attività fisica, più spensierata e giocosa. Come il precedente protocollo dedicato al lavoro “a due”, la tabella di oggi è stata sviluppata per un allenamento all’occorrenza individuale finalizzato a condizionare Forza e Sistema Aerobico, ma potrà essere anche eseguito in coppia. Con il compagna/o, coniuge o figlia/o sequenze ed esercizi proposti si trasformeranno in un momento in piacere e divertimento!

Ansia e stress in questi giorni di “riapertura” potrebbero farsi nuovamente sentire. Infatti l’agognato ritorno ai rapporti sociali, rispetto ai quali ci eravamo purtroppo disabituati, per alcuni potrebbe essere in qualche modo motivo di apprensione. Sfruttando gli spazi aperti a disposizione vi propongo di sperimentare una tecnica di meditazione e rilassamento semplicissima e immediata: la “Camminata Taoista”. Si tratta di una camminata con il corpo leggermente proteso in avanti e le mani incrociate dietro alla schiena, ad ogni passo il piede va a colpire in maniera abbastanza energica il polpaccio della gamba di appoggio per poi avanzare. A livello fisico ed energetico questa tecnica rinforza gli arti inferiori e migliora circolazione sanguinea ed energetica. Nel complesso la posizione del corpo, delle mani e la cadenza favoriscono i pensieri, la meditazione e inducono rilassamento. Al termine, ancora all’aria a aperta o se preferite al vostro rientro a casa, potremo dedicare qualche minuto alla respirazione. Guardando un punto fisso, o se preferiamo chiudendo gli occhi, dopo aver posizionato una mano sul cuore e una sulla pancia a livello del cervello viscerale, portiamo l’attenzione al respiro immaginando che si purifichi in questo passaggio dal cuore alla pancia.

Questa tecnica semplicissima di visualizzazione si dimostra molto significativa in questo periodo in cui la malattia attacca proprio le vie respiratorie e vi permetterà di raggiungere un buon rilassamento anche se siete poco avvezzi alle tecniche di meditazione. In conclusione, se gli obiettivi sono importanti per motivare e trasmettere la determinazione necessaria a perseguire un risultato, le emozioni che sarete capaci di vivere nel tempo dedicato all’esercizio fisico saranno il tramite per rendere tutto più soddisfacente ed entusiasmante. Buon Fitness.