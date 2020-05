CBD SHOP, DISPONIBILE IL CANNABIDIOLO CHE SI RICAVA DALLA CANAPA

COME I CBD SHOP NE RENDONO DISPONIBILE L’USO

Il cbd è un ingrediente importante nelle piante di cannabis (come la canapa e la marijuana). È disponibile in diverse forme, spesso come olio di cbd, ma anche in pillole e polveri. Può essere assorbito attraverso la pelle, ingerito o inalato. Il cannabidiolo è stato recentemente scoperto dai media, numerose infatti le visite ai cbd shop per preparare dei shaker post-allenamento o per gustare un caffè alternativo al mattino.

Nessuna ricerca ufficiale mostra che il cbd diminuisce il dolore, tratta la depressione o i disturbi dell'umore, diminuisce i sintomi della sindrome premestruale come gonfiore e crampi o allevia i sintomi della menopausa come le vampate di calore. Di tutto questo se ne potrà avere la certezza man mano che verranno fatti ulteriori studi.

Il cbd e il THC hanno entrambi benefici medici; considerati sicuri pur tuttavia con la possibilità di effetti collaterali e interazioni con altri farmaci che eventualmente si stanno assumendo. Per questo motivo è opportuno consultarsi previamente con il proprio medico se vi sono domande.

La canapa e la marijuana sono, tassonomicamente parlando, la stessa pianta; sono nomi diversi per lo stesso genere (Cannabis) e specie, non tutto però è acquistabile presso i cbd shop. Addirittura sembrerebbe che la canapa e la marijuana abbiano persino un aspetto e un odore uguali. La differenza è che le piante di canapa contengono non più dello 0,3 percento (in peso secco) di THC, la sostanza psicoattiva presente nella marijuana. In confronto, la marijuana in genere contiene dal 5 al 20 percento di THC.

In altre parole, le piante di cannabis con lo 0,3 percento o meno di THC sono canapa. Le piante di cannabis con oltre lo 0,3% di THC sono marijuana e solo questi si trovano presso i numerosi cbd shop.

EFFETTI COLLATERALI DEL CANNABIDIOLO: LE INFORMAZIONI REPERIBILI AI CBD SHOP

Gli effetti collaterali del cbd comprendono nausea, affaticamento e irritabilità. Il cbd può aumentare il livello fluidificante del sangue e può aumentare i livelli di alcuni altri farmaci nel sangue con lo stesso meccanismo del succo di pompelmo. Una significativa preoccupazione per la sicurezza con il cbd è che viene principalmente commercializzato e venduto come integratore e non come farmaco. Il cbd potrebbe rivelarsi un'opzione per gestire l'ansia, l'insonnia e il dolore cronico. Attualmente, molte persone acquistano online nei numerosi cbd shop.

Senza prove sufficienti di alta qualità negli studi sull'uomo non si possono individuare dosi efficaci, e poiché il cbd è attualmente disponibile principalmente come integratore non regolamentato, è difficile sapere esattamente cosa si sta ricevendo. Se si decide di provare il cbd – affidandosi ai cbd shop - si consiglia di parlare con il proprio medico, se non altro per assicurarsi che non influisca sugli altri farmaci che si stanno assumendo.

QUALI SONO I VANTAGGI E GLI USI DELLA CANAPA DISPONIBILI AI CBD SHOP

La canapa industriale ha molti potenziali usi. Le fibre di canapa possono essere utilizzate in tessuti o processi industriali. La canapa può anche essere usata per il grano e i fiori sono spesso usati come fonte per il cannabidiolo. I clienti dei cbd shop spesso acquistano prodotti per far fronte a molti dolori e disturbi mentali. Tuttavia, ci sono pochi dati a supporto di tali affermazioni.

Gli agricoltori coltivano cose per le quali esiste un mercato e sembra che ci sia un mercato per la canapa industriale. Molti vedono la canapa industriale come un'industria in rapida crescita e un modo per sostituire le perdite in superficie o il valore in altre materie prime Ad oggi, i requisiti normativi relativi al cbd possono essere fonte di confusione.

I cdb shop vendono il cannabidiolo una sostanza simile alla marijuana per l’odore ma che presenta delle proprietà curative tali da renderla interessante.