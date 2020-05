Dal Nord Ovest - Cadono calcinacci da un palazzo, Vigili del Fuoco in azione

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che intorno alle 9,40 di questa mattina, 9 maggio, sono intervenuti in via Galilei Ferrari angolo piazza Cavour per la caduta di calcinacci da uno degli stabili della zona. A segnalare l'accaduto la Polizia Locale. Il loro intervento è valso alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza della struttura.