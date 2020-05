Valdilana, scivola accidentalmente e riporta un trauma cranico. Elitrasportato a Novara in codice rosso

Ha riportato un trauma cranico l'uomo di circa 50 anni che oggi pomeriggio, 9 maggio, è scivolato accidentalmente su uno dei sentieri che dal Rifugio Sella di Valdilana scende verso San Bononio. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, che lo hanno verricellato supportati dal Soccorso Alpino. L'uomo, residente in paese, è stato trasportato all'ospedale di Novara in codice rosso.