Un pazzo distribuisce in strada esche avvelenate per cani: tre bocconi in cinque giorni FOTO

Tre bocconi avvelenati in cinque giorni sono stati trovati per le viuzze di San Giuseppe di Casto, una frazione della Valle Cervo, sotto il comune di Andorno Micca. Finora, fortunatamente, nessun cane ha azzannato l'involtino di prosciutto, preparato appositamente, con all'interno topicida o metaldeide, più conosciuto come veleno per le lumache. Ma tre esche in pochi giorni lascia spazio al pensiero di una persona veramente pericolosa.

Le esche avvelenate possono essere polpette, fette di prosciutto (nel caso specifico di San Giuseppe di Casto, ndr) o formaggio arrotolate, pane o uova e contengono spesso veleni destinati all’orto o al giardino. Il veleno per lumache è uno dei più usati per preparare bocconi avvelenati per i cani e risulta molto pericoloso. Nei lumachicidi il principale componente è la metaldeide, composto altamente tossico per ingestione.

A San Giuseppe di Casto, un borgo di una cinquantina di abitanti, il fatto ha suscitato molto scalpore e tanto timore. "I bocconi sono stati trovati vicino alla piazzetta della chiesa e in una strettoia interna -commenta un residente-. Nella nostra piccola frazione siamo in molti ad avere un cane e la preoccupazione è veramente elevata". Dopo il posizionamento della seconda esca, poco distante, gli abitanti hanno trovato un corvo morto, segnale evidente che la povera bestiola si è cibata dell'esca, risultata poi fatale per l'uccello.

"Personalmente ho paura a portare il cane a fare una passeggiata -conclude la biellese-. Anche se lo tengo al guinzaglio, una minima disattenzione potrebbe costarmi un prezzo troppo elevato". Sono stati allertati i Carabinieri della stazione di Andorno Micca ma purtroppo le esche erano già state toccate o rimosse. A questo proposito ricordiamo che chiunque trovi un boccone avvelenato non lo deve toccare direttamente con le mani ma segnalarne immediatamente la presenza alle forze dell'ordine: Carabinieri o Polizia.