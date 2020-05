Minaccia di morte la ex compagna, biellese arrestato in flagrante dai Carabinieri

Si presenta a casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato notificato la mattina dello stesso giorno. L'episodio è accaduto ieri sera, 8 maggio, in un'abitazione della provincia. Il loro incontro ha portato all'ennesima e accesa lite, come una delle tante già avvenute in passato che avevano portato la relazione alla conclusione, con la denuncia per maltrattamenti da parte di lei.

Nel corso del diverbio l’uomo ha minacciato nuovamente la donna di morte, continuando a farlo anche in presenza dei Carabinieri che nel frattempo erano corsi sul posto. I militari dell'Arma, prendendo atto delle minacce, hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo.

L’escalation di episodi simili degli ultimi giorni lo hanno portato dalla notifica della misura cautelare di ieri mattina all’arresto nella stessa giornata. L’uomo è stato quindi condotto al carcere di Biella.